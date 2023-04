Mindelheim

06:00 Uhr

Ukrainerinnen helfen Ukrainern

Plus Seit gut einem Jahr wütet der Krieg in der Ukraine. Immer mehr Geflüchtete leben sich langsam in Deutschland ein. Dabei helfen sie sich auch gegenseitig.

Von Benedikt Dahlmann

"Es hilft nichts, in die Vergangenheit zu schauen. Für meinen Sohn muss ich in die Zukunft schauen. Dafür brauche ich eine gute Arbeit, eine gute Wohnung, ein gutes Leben." Vladyslava Isaieva ist seit einem Jahr in Deutschland. Sie ist Ukrainerin, kommt von der russischen Grenze. Zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn ist die 33-jährige Vlada, wie sie von allen genannt wird, nach Deutschland geflohen. Hier arbeitet sie vormittags im Luftfahrtbundesamt. Als gelernte Juristin unterstützt sie das Amt in der Büroarbeit. Nachmittags ist sie Teil einer besonderen Initiative.

Gemeinsam mit der 17-jährigen Dascha hat Vlada vor Kurzem angefangen, anderen Ukrainerinnen und Ukrainern beim Leben in Deutschland zu unterstützen. Dazu gehören Behördengänge, die Jobsuche oder Hilfe beim Deutschlernen. Mittlerweile sind sie zu fünft. Unterstützt werden sie dabei vom Helferkreis für Bad Wörishofen und Mindelheim. Eine der Helferinnen ist Viktoria Hartmann. Sie ist selbst vor 23 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und weiß, wie es ist, sich in einem fremden Land zurechtfinden zu müssen: "Für mich ist es eine Pflicht zu helfen. Spenden sind gut und wichtig, aber zwischendurch ist es auch einfach wichtig, da zu sein."

