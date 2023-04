Umfrage in Mindelheim: Wie feiern Sie Ostern?

Die einen suchen Eier, die anderen backen Lämmer, wieder andere besuchen die Osternacht. Vier Unterallgäuer verraten in der MZ-Straßenumfrage ihre Oster-Traditionen.

Die meisten Osterbräuche haben lange Tradition und sind mit dem christlichen Glauben eng verbunden. Viele Menschen feiern Ostern als Familienfest. Über Eiersuchen und Lämmerbacken wird oft die Bedeutung des höchsten Festes der Christen vergessen. Wie feiern Sie Ostern? Das fragten wir Passanten in Mindelheim.

Carolin Daebler, Mindelheim: Am Ostersonntag verstecke ich morgens im Garten bunt gefärbte Eier, die die Kinder dann suchen müssen. Ansonsten ist Familientag angesagt. Bei schönem Wetter machen wir einen Ausflug in den Mindelheimer Wald. Heute backe ich noch Osterlämmer. Das gehört seit meiner Kindheit zum Fest.

Carolin Daebler, Mindelheim Foto: Franz Issing

Barbara Fischer, Oberrieden: Mir macht es viel Spaß, für die Ministranten unserer Pfarrgemeinde ein Osterfrühstück und für die Kinder im Dorf auf dem Rathausplatz eine Ostereiersuche zu organisieren. Heute bestücke ich noch ein Nest mit allem, was für die Speisenweihe in der Osternacht dazugehört.

Barbara Fischer, Oberrieden Foto: Franz Issing

Die Unterallgäuer haben ganz verschiedene Pläne für Ostern

Stefan Nägele, Mindelheim: Unsere Kinder freuen sich schon auf das Ostereiersuchen am Sonntag. Wenn das Wetter mitspielt, findet es im Garten statt. Auch ein Besuch des Tierparks Hellabrunn in München oder des Ravensburger Spielelands mit Omas und Opas ist an den Feiertagen geplant. Nach dem Fest haben wir nichts vor. Papa muss wieder arbeiten.

Stefan Nägele mit Tochter Emilia, Mindelheim Foto: Franz Issing

Johanna Kaffarnik, Mindelheim: Als Pastoralassistentin von St. Stephan in Mindelheim bin ich mit der Vorbereitung der Ostergottesdienste beschäftigt. Mit meiner Mutter backe ich heute ein Osterlamm für unser Nest und schmücke den Tisch für das Frühstück nach dem Besuch der Osternachtsfeier. Auch Füße vertreten bei einem Spaziergang zur Burg ist angesagt.