Umweltminister Glauber zu Besuch im Unterallgäu

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang baten den Minister um Bürokratieabbau. Große Versprechen wollte dieser jedoch nicht abgeben.

Heute Investieren ist besser als morgen Reparieren. Diese Erkenntnis arbeiteten die Beteiligten des Treffens zwischen Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und den vier Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang gleich zu Beginn heraus. So sagte der Bürgermeister von Dirlewang, Alois Mayer: "1999 hatten wir Pfingsthochwasser, 1,5 Millionen Euro Schaden. Im Jahr 2000 haben wir Hochwasserschutzmaßnahmen beschlossen und 5,1 Millionen Euro investiert. Seit 2008 steht das Stauwerk und wir haben keine Probleme mehr." Mehr als 20 000 Menschen seien so geschützt worden.

Das Gegenbeispiel zeigt sich in diesen Zeiten besonders beim großen Streitthema Energie. Auf Grund der 10H-Regel ist der Ausbau der Windenergie in Bayern beinahe komplett zum Erliegen gekommen. Eine neue Regelung soll den Ausbau nun erleichtern, vom Bauantrag bis zur Fertigstellung wird es trotzdem zwischen vier und sechs Jahre pro Windrad dauern. Und auch beim Thema Sonneennergie herrscht deutlicher Nachholbedarf.

PV-Anlagen sollen rauf auf die Dächer

Um Abhilfe zu leisten will die Gemeinde Unteregg deshalb auf dem Grundstück der Kläranlage eine Photovoltaikanlage bauen. "Das hätte man vielleicht auch schon vor zehn Jahren machen sollen", sagte Marlene Preißinger, Bürgermeisterin von Unteregg. Allerdings gäbe es Probleme mit den rechtlichen Vorgaben: "Unsere Bitte wäre, dass man uns von Ministeriumsseite keine Steine in den Weg legt, was den Flächennutzungsplan angeht." Bernhard Pohl (FW), auf dessen Einladung Thorsten Glauber ins Unterallgäu gekommen war, griff den Vorwurf auf, leitete ihn aber sogleich an den Koalitionspartner weiter: "Einer der Knackpunkte ist die Frage, welche Wertigkeit man den landwirtschaftlichen Flächen gibt. Das Wirtschaftsministerium hat mit dem Landesentwicklungsprogramm einen Vorschlag zur Verbesserung gemacht. Die Frage bleibt, ob die CSU den Vorschlag noch aufweichen wollen wird."

Alois Meyer wandte ein, dass Klimaschutz nicht um jeden Preis erfolgen dürfe: "Man muss darauf achten, dass bei der ganzen Sache noch ein Stück Wirtschaftlichkeit dabei ist." Dabei spielte er insbesondere auf eine Zunahme von Solarparks auf potentiell landwirtschaftlichen Nutzflächen an. Das Landesentwicklungsprogramm und die darin festgelegten Regelungen zu Vorranggebieten in der Bodennutzung sind seit Jahren umstritten. Glauber gab Mayer insofern Recht, als dass er den Ausbau von Solarpanels auf Dachflächen für unzureichend hielt: "Wenn man sich ein Luftbild vom Landkreis anschaut und guckt, wie viele Dachflächen nicht belegt sind, da fallen dir die Augen aus." Allerdings wird darum in Bayern schrittweise eine Solarpflicht eingeführt werden. Für die Planung der Photovoltaikanlage in Unteregg konnte Glauber zwar keine konkreten Erleichterungen in Aussicht stellen, sein letzter Stand sei jedoch, "dass die Reform nicht mehr aufgeweicht wird". Die Zeit wird zeigen, ob dadurch weitere Erfolgsgeschichten wie die des Dirlewanger Stauwerks geschrieben werden können.