Unbekannte beschädigen geparktes Auto in Mindelheim

Eine Delle und einige Kratzer sind eine unerwünschte Weihnachtsüberraschung für einen Mindelheimer Autobesitzer.

Unliebsame Überraschung am zweiten Weihnachtstag: Ein Auto, das in der Martin-Karg-Straße in Mindelheim abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern erheblich beschädigt. Laut Polizei weist der schwarze BMW Kratzer und eine Delle an der linken vorderen Seite auf. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen. (mz)