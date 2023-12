Unbekannte beschädigen zwei Autos in Mindelheim

Unliebsame Weihnachtsüberraschung für zwei Autobesitzer in Mindelheim: Unbekannte Täter beschädigen ihre Wägen und richten beträchtlichen Schaden an.

Schöne Bescherung! Am zweiten Weihnachtsfeiertag bekamen zwei Autobesitzer in Mindelheim ein komplett unerwünschtes "Geschenk": Unbekannte Täter beschädigten die Fahrzeuge, die in der Maximilianstraße und in der Westernacher Straße geparkt waren. In einem Fall wurde die Motorhaube beschädigt, im anderen Fall das Heck. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf 1500 und 2500 Euro. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen. (mz)