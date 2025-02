Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag mehrere Wahlplakate in der Mindelheimer Nebelhornstraße beschmiert. Laut Polizei waren sie mit dem Auto unterwegs, hielten vor den Plakaten an und besprühten sie mit Graffiti. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlplakat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis