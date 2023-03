Unbekannte brechen in Bürogebäude ein

Diebe sind in Mindelheim in ein Bürogebäude eingestiegen. Ihre Beute war deutlich kleiner als der Schaden, den sie dabei angerichtet haben.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 22.30 und 23.15 Uhr mit Stemmeisen mehrere Fenster an einem Bürogebäude in der Kanzelwandstraße aufgehebelt und sind in die Büroräume eingestiegen. Im Gebäude durchsuchten sie weitere Räume und fanden hier noch einen Schranktresor, welchen sie von der Wand rissen und ebenfalls aufhebelten.

Der Schaden ist größer als die Beute

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro, der Sachschaden auf ein paar Tausend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (AZ)