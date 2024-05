Unbekannte bringen falsches Verkehrsschild an

Der "grüne Pfeil" an der Ampel in Mindelheim war eine Fälschung und wurde nun entfernt.

Ein gefälschtes Verkehrsschild, das wohl den "grünen Pfeil" darstellen soll, haben Unbekannte im Verlauf der vergangenen zwei Wochen an einer Ampel in der Trettachstraße angebracht. Polizeibeamte entfernten das Holzschild, weil das unerlaubte Anbringen von Verkehrszeichen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie eine Amtsanmaßung darstellt, heißt es im Polizeibericht. (mz)