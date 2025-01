Unbekannte versenken Verkehrsschilder im Bach

Drei Verkehrsschilder haben unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag aus der Halterung gerissen und in der Mindel am Ortsausgang in Richtung Westernach versenkt. Zwei weitere Verkehrszeichen wurden an der Teckstraße im Bereich der Berufsschule ebenfalls aus der Halterung gerissen und auf den Gehsteig geworfen. Eine schwenkbare Schranke am Brunnenweg, Ecke Krumbacher Straße, wurde ebenfalls beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Mindelheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

