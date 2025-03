Unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes in der Landsberger Straße in Mindelheim ein großes Loch in ein Werbebanner geschnitten. Zur Aufklärung des Falls sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden können. (mz)

