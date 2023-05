Unbekannter beschädigt Auto und fährt weiter

Auf einem Parkplatz in Mindelheim hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist dann weitergefahren.

Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Rubihornstraße in Mindelheim ist es am Freitag zwischen 0 Uhr und 7.40 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Laut Polizei beschädigte ein Unbekannter, offenbar beim Rangieren, den ordnungsgemäß geparkten Wagen eines 42-Jährigen, der Gast im Hotel war. Der Verursacher beging laut Polizei anschließend Unfallflucht, ohne sich um den Schaden von mindestens 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. (mz)