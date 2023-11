Mindelheim

Unbekannter bricht in Haus ein: Polizei sucht Zeugen

Die Mindelheimer Polizei sucht einen Einbrecher, der am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Mindelheim eingedrungen ist.

Ein Dieb ist am Dienstag in Mindelheim in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hat Gegenstände im Wert von 3000 Euro gestohlen.

Ein Unbekannter ist am Dienstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kaufbeurer Straße in Mindelheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahl er dort Gegenstände im Wert von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)

