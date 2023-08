Unbekannter "entsorgt" Matratze an Gartenmauer

Die Polizei sucht denjenigen, der am Donnerstag im Inselweg eine Matratze an einer Gartenmauer "entsorgt" hat.

Am Sonntag zwischen 12 und 21 Uhr hat eine unbekannte Person im Inselweg in Mindelheim eine Matratze an eine Gartenmauer gelehnt und so "entsorgt". Die Polizei Mindelheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)