Unbekannter fährt nach Streit Mann an

In Mindelheim hat ein Unbekannter einen Mann angefahren, mit dem er sich zuvor gestritten hatte. Nun sucht die Polizei nach ihm und möglichen Zeugen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 14.50 und 15 Uhr in der Nebelhornstraße in Mindelheim absichtlich einen 39-Jährigen angefahren. Dieser war mit dem Unbekannten in Streit geraten. In dessen Verlauf sei der Unbekannte dann in sein Auto gestiegen und beim Wegfahren gegen das Bein des 39-Jährigen gefahren, so die Polizei. Der 39-Jährige zog sich dadurch Schwellungen und Rötungen zu. Der Unbekannte war rund 1,65 Meter groß, etwa 60 Jahre alt, hatte kurze Haare und war unrasiert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)