Unbekannter legt Brief im Garten ab: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall: Am vergangenen Wochenende hat eine unbekannte Person auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses im Josef-Felder-Weg einen Brief abgelegt. Laut Polizei bezog sich das Schreiben auf die Gartendekoration „und hatte keinerlei strafrechtliche Relevanz“. Da jedoch die Person, die den Brief abgelegt hat, den Garten der Geschädigten betreten hatte, ermittelt die Polizei nun wegen Hausfriedensbruchs. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850 erbeten. (mz)

