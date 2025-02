Unbekannter lockert Radschrauben an geparktem Auto

Ein unbekannter Täter hat bereits in der vergangenen Woche die Radschrauben am Auto eines 54-Jährigen in Mindelheim gelöst. Wie die Polizei jetzt mitteilte, stand der schwarze Opel Zafira am Donnerstag, 6. Februar, zwischen 13 und 22 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Stillachstraße. Als der Fahrer losfahren wollte, bemerkte er laute Geräusche und stellte fest, dass die Radschrauben an beiden linken Reifen gelöst worden waren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat vielleicht beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei in Mindelheim zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis