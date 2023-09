Unbekannter zerkratzt Auto in Mindelheim: 2300 Euro Schaden

Auf der gesamten Fahrzeuglänge hat ein Unbekannter ein Auto in Mindelheim zerkratzt und so einen beträchtlichen Schaden verursacht.

Wegen eines Kratzers, der sich auf der Beifahrerseite über die gesamte Länge seines Autos erstreckt, hat sich ein 56-Jähriger an die Polizei gewandt. Er vermutet, dass sein Auto absichtlich beschädigt wurde, als es zwischen vergangenem Donnerstagabend bis Samstagmittag in der Sudetenstraße in Mindelheim abgestellt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)