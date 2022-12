Unfall an A96: Kleinbus kippt um

An der Anschlussstelle der A96 bei Mindelheim hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet.

Beim Ausfahren von der A96 in Richtung Mindelheim ist am Freitagmittag ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen ist offenbar auf den Grünstreifen gekommen und dann gekippt. Die Fahrerin war allein in dem Bus. Die leicht verletzte Frau wurde von Rettungskräften über die Frontscheibe geborgen und ins nahe Krankenhaus gefahren. An dem Einsatz beteiligt waren auch Feuerwehrkräfte aus Türkheim. (mz)