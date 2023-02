Mindelheim

15:33 Uhr

Unfall an der Auffahrt zur A96 in Mindelheim

Nach einem Crash an der Autobahnauffahrt in Mindelheim kam es zu Stau und Behinderungen in Richtung Lindau.

Beim Auffahren auf die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau hat es am Sonntagmittag gekracht. Offenbar waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Näheres zum Ablauf oder über eventuelle Verletzte ist noch nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn kurzfristig gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Behinderungen und es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Schon an den Tagen zuvor hatte es auf der Autobahn bei Mindelheim mehrmals gekracht. (mz)

