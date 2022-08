Unfall auf A96: Kleintransporter mit acht Personen kippt um

Ein mit acht Menschen besetzter Kleintransporter ist auf der Autobahn A96 bei Mindelheim von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Wegen eines Unfalls war die Autobahn-Anschlussstelle Mindelheim am Samstagnachmittag gesperrt.

Ein 24-Jähriger war mit einem Kleintransporter in Richtung München unterwegs: Als er in Mindelheim von der Autobahn abfahren wollte, verlor er in der Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schreibt die Polizei.

Der Kleintransporter kippte und schlitterte noch einige Meter weiter

Der Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab, kippte auf die linke Fahrzeugseite und schlitterte noch einige Meter, bis er im Grünstreifen zwischen der Ab- und der Auffahrt der Anschlussstelle Mindelheim zum Liegen kam.

Alle acht Insassen des Wagens konnten mithilfe von Ersthelfern aus dem Kleintransporter befreit werden. Bei dem Unfall wurden alle Insassen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Gegen den Fahrer des Transporters wir nach dem Unfall ermittelt

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim und das Technische Hilfswerk Memmingen vor Ort. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.