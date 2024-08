Unfall auf der A96: Auto streift Lastwagen

Im dichten Verkehr ist es am Montag auf der A96 bei Mindelheim zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war ein 41-Jähriger mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Lindau. Kurz hinter der der Anschlussstelle Mindelheim kam es zu Stauungen. Da er zu wenig Sicherheitsabstand zum Vordermann eingehalten hatte, bremste der 41-Jährige ab und wich nach rechts aus, um nicht aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Nach Auflösung des Staus fuhr der Lkw weiter in Richtung München. Der Verursacher wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Auto wurde an der Front beschädigt. Außerdem war der rechte Vorderreifen platt. Über die Schäden am Lkw ist nichts bekannt. Da der 41-Jährige sich weder das Kennzeichen gemerkt hatte, noch sonstige Angaben zum Lkw machen konnte, bittet die Autobahnpolizei Memmingen um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-311. (mz)

