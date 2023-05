Unfall bei Weihermühle: Anzeige für 33-jährige Autofahrerin

Auf der Staatsstraße von Oberauerbach in Richtung Mindelheim kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Die vier Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Weil sie einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt nahm, droht einer jungen Mutter nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr war die 33-Jährige mit ihren beiden Kindern von der Ausfahrt Unterried auf die Staatsstraße in Richtung Mindelheim aufgefahren. Dabei übersah sie eine 52-jährige Frau, die beiden Autos kollidierten. Alle Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. (mz)