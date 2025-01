Unfall beim Abbiegen: Zwei Personen leicht verletzt

In der Allgäuer Straße in Mindelheim gab es am Donnerstag einen Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte eine Frau mit ihrem Auto von einem Parkplatz nach links in Richtung Günzburger Straße ausfahren. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf der rechten Spur der Allgäuer Straße unterwegs war, gewährte der Frau die Vorfahrt und signalisierte dies mittels Lichthupe. Gleichzeitig befuhr neben diesem ein weiterer Verkehrsteilnehmer die Linksabbiegerspur der Allgäuer Straße. Die Frau kollidierte nach der Ausfahrt mit dem vorfahrtsberechtigten Linksabbieger. Die Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 5000 Euro. (mz)

