Unfall beim Abbiegen: Zwei Verletzte in Mindelheim

Ein Fehler beim Abbiegen hatte in Mindelheim schwerwiegende und kostspielige Folgen.

In der Kaufbeurer Straße in Mindelheim wurden am Dienstag bei einem Unfall zwei Personen verletzt. Laut Polizei wollte eine 39-jährige Frau nach links in die Krankenhausstraße einbiegen, übersah dabei jedoch das entgegenkommende Auto eines 57-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige klagte über Schmerzen in der Schulter, seine Beifahrerin war stark geschockt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (mz)