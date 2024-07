Unfall im Gewerbegebiet: Zusammenstoß beim Abbiegen in der Allgäuer Straße

Einen Unfall hat es am Freitagnachmittag in der Allgäuer Straße im Mindelheimer Gewerbegebiet gegeben. Laut Polizei hat er sich wie folgt zugetragen: Eine 44-jährige Unterallgäuerin wollte mit ihrem Auto nach links auf das Grundstück einer Tankstelle abbiegen, wozu sie zwei Fahrspuren mit entgegenkommenden Fahrzeugen überqueren musste, von denen auf einer Spur Fahrzeuge an einer Ampel standen. Da diese Fahrer eine Lücke ließen, um die Frau durchfahren zu lassen, setzte sie zum Abbiegen an, übersah laut Polizei dabei jedoch den Wagen einer 46-Jährigen, die ihr auf der zweiten Fahrspur entgegenkam. Durch den Unfall wurde ein Beifahrer im Fahrzeug der 46-Jährigen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (mz)

