Unfall in Mindelheim: Autofahrerin übersieht Radlerin

Bei einem Unfall in Mindelheim ist eine Radlerin leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie laut Polizei beim Ausparken übersehen.

Am frühen Mittwochnachmittag ist es in der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin gekommen.

Laut Polizei wollte eine 45-Jährige mit ihrem Wagen rückwärts aus dem Parkplatz einer Fahrschule ausfahren, übersah dabei aber eine ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrende Postzustellerin. Die Radlerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzte mit ihrem Rad zur Seite. Dabei verletzte sie sich leicht am Knie. Die Frau wurde zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Mindelheim gebracht, konnte dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro

Das Fahrrad wurde zur Polizeiinspektion Mindelheim gebracht und konnte dort von der Geschädigten selbst abgeholt werden. Am Auto der Unfallverursacherin entstand nur geringer Sachschaden, am Fahrrad ersten Erkenntnissen nach gar kein Schaden. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 500 Euro ausgegangen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mz)