Unfall mit Motorrad in der Fellhornstraße endet glimpflich

Noch einmal Glück gehabt haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Fellhornstraße in Mindelheim.

Laut Polizei fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Auto aus einer Hofeinfahrt nach links, übersah dabei aber einen 24-jährigen Motorradfahrer.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4500 Euro.