Ungebetene Besucher in Mindelheimer Wohnheim

Zwei unbekannte Personen standen plötzlich auf einem Mindelheimer Flur. Was sie wollten, ist unklar.

Ungebetenen Besuch meldet die Polizei aus einem Wohnheim in Mindelheim. Zwei bislang unbekannte Personen gelangten demnach über den Garten und durch eine offen stehende Balkontür am zweiten Weihnachtstag gegen zwei Uhr nachts in das Wohnheim in der Memminger Straße in Mindelheim. Die Nachtaufsicht überraschte die beiden und verwies sie des Heims.

Der Vorfall in Mindelheim wurde erst am nächsten Tag gemeldet

Ob die Besucher Straftaten planten oder andere Gründe hatten, das Gebäude zu betreten, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden. Die Aufsicht meldete den Vorfall erst am nächsten Morgen. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau, die jeweils etwa 20 bis 25 Jahre alt waren. Er war etwa 1,75 Meter groß, schlank und trug einen Bundeswehrparka und einen schwarzen Rucksack. Sie war etwa 1,65 Meter groß, schlank und hatte schulterlange dunkelbraune Haare.

Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die bei der Identifizierung der beiden helfen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)