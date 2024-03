Unterallgäu: Es gibt keinen Alleingang bei der Bezahlkarte für Geflüchtete

Plus Die AfD hatte gefordert, im Unterallgäu selbständig eine Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen. Das stieß auf Ablehnung – allerdings nicht inhaltlich.

Wie sein Antrag ausgehen würde, war dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Reitinger schon klar, bevor er sein Anliegen im Kreisausschuss überhaupt formulierte. "Dem werde vermutlich sowieso nur ich selbst zustimmen", sagte er. Sein Vorschlag: Anstatt auf die Landesregierung zu warten, solle der Landkreis Unterallgäu "unmittelbar selbst" eine Prepaid-Karte für Geflüchtete einführen. Vorbild ist der Landkreis Greiz in Thüringen, in dem die CDU im vergangenen Jahr bereits eine solche Karte eingeführt hat. Zwar behielt Reitinger mit seiner Einschätzung Recht - gänzlich vom Tisch ist der Antrag dennoch nicht.

Laut dem Antrag der AfD sollen die Geflüchteten mit der Bezahlkarte nur innerhalb des Landkreises bezahlen können, nicht aber außerhalb. Dadurch, so der Antrag der AfD, können sie auch kein Geld an Schleuser zahlen. "Die Bezahlkarte kann das Migrationsproblem zwar nicht lösen, aber vielleicht einen Teil davon", sagte Reitinger.