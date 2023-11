Mindelheim/Unterallgäu

Skibasar, Theaterkomödie und Konzerte: Das ist im Unterallgäu geboten

Heiß her geht es im Theater in Zaisertshofen.

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende tun könnten? Dann haben wir hier ein paar richtig gute Tipps für Sie, was im Unterallgäu geboten ist.

Am Wochenende vom 4. und 5. November ist in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung wieder einiges geboten: Zahlreiche Märkte laden zu einem Bummel ein, Theater- und Musikvereine präsentieren ihr Können und auch Familien kommen voll auf ihre Kosten. Hier ist unser Veranstaltungsüberblick: Ski-Zubehör, Spielzeug, Kinderkleider: Es gibt viele Märkte Mindelheim , Forum, Theaterplatz 1, So 8-11 Uhr: Skibasar des Ski-Clubs, gebrauchte Wintersportartikel, Info 0173/9268279 oder www.skiclub-mindelheim.com.

, Forum, Theaterplatz 1, So 8-11 Uhr: des Ski-Clubs, gebrauchte Wintersportartikel, Info 0173/9268279 oder www.skiclub-mindelheim.com. Bad Wörishofen , Pfarrsaal St. Justina , Schulstraße 10, Sa 14-16 Uhr: Spielzeugbasar der Kolpingsfamilie.

, Pfarrsaal , Schulstraße 10, Sa 14-16 Uhr: der Kolpingsfamilie. Buchloe , Kleintierzüchterheim, Rudolf-Diesel-Straße 50, So 8-11 Uhr: Kleintiermarkt des Kleintierzuchtvereines Buchloe und Umgebung.

, Kleintierzüchterheim, 50, So 8-11 Uhr: des Kleintierzuchtvereines und Umgebung. Fischach , Staudenlandhalle, Schmutterweg 4, So 14-16 Uhr: Kinderkleidermarkt.

, Staudenlandhalle, Schmutterweg 4, So 14-16 Uhr: Markt Wald , Adler-Areal, Hauptstraße, Sa 8-12 Uhr: RegionalMarktWald , regionale Lebensmittel , ab 9.30 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 10.30 Uhr Musik.

, Adler-Areal, Hauptstraße, Sa 8-12 Uhr: , regionale , ab 9.30 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 10.30 Uhr Musik. Ottobeuren , Bahnhofstraße bis zum Marktplatz, So 9-18 Uhr: Martinimarkt, mit verkaufsoffenem Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Klassik, Blasmusik und andere Konzerte im Unterallgäu Bad Wörishofen , Kirche St. Ulrich , Kirchenstraße 3, So 19 Uhr: Konzert mit Musica Osculum Dei , Eintritt frei - Spenden erbeten.

, Kirche , Kirchenstraße 3, So 19 Uhr: Konzert mit , Eintritt frei - Spenden erbeten. Bad Wörishofen, Haus zum Gugger, Bachstraße 16, Sa 11 Uhr: Eröffnungskonzert - Die Kraft des Glaubens, mit Gründerpastor Rubén Batista Pérez, Ortspastorin Katia Schiefele Japa und Gastpastor Felix Pena vom Verein Horizont der Hoffnung e. V.

Westernach, Vereinsheim, Schwabenstraße 1 a, Sa 20 Uhr: Jahreskonzert des Musikvereins Westernach.

Kempten , Stadttheater, Theaterstraße 4, Sa 20 Uhr: Rainer von Vielen , Musik aus 25 Jahren Bandgeschichte.

, Stadttheater, Theaterstraße 4, Sa 20 Uhr: , Musik aus 25 Jahren Bandgeschichte. Krumbach , Roots , Erwin.-Bosch-Ring 5, Sa 22 Uhr: Mission Rock'n'Roll mit Gastsänger Olli Grimm , Rockklassiker und Rock-Hits aus den 70ern und 80ern, Einlass ab 21 Uhr.

, , Erwin.-Bosch-Ring 5, Sa 22 Uhr: mit Gastsänger , Rockklassiker und Rock-Hits aus den 70ern und 80ern, Einlass ab 21 Uhr. Oberrieden, Dorfgemeinschaftshaus, Sportplatzweg, Sa 19.30 Uhr: Konzert mit dem BJBO (Bezirksjugendblasorchester) des Bezirks 10 Mindelheim im ASM, unter Leitung von Andreas Seger und Markus Peter .

des Bezirks 10 im ASM, unter Leitung von und . Memmingen , Kaminwerk, Anschützstraße 1, Sa 21 Uhr, Konzert mit „Remode“ , mit „The Music of Depeche Mode “, Einlass ab 20 Uhr.

, Kaminwerk, Anschützstraße 1, Sa 21 Uhr, Konzert mit , mit „The Music of “, Einlass ab 20 Uhr. Memmingen , Mood Club, Donaustraße 38, Sa 17.30 Uhr: „Hinter ins Land-Festival meets Mood Club“, Veranstalter ist der Mood Club Memmingen in Kooperation mit dem Verband der Popkultur in Bayern , Impulsgespräch bis 18.30 Uhr, danach Musik mit drei Bands und DJs. Das BJBO hat für seinen Auftritt viel geprobt. Foto: Maria Schmid Bühne frei für die Theateraufführungen in Mindelheim und Umgebung Mindelheim , Pfarrheim St. Stephan , Pfarrstraße 1, Sa 20 Uhr, „Juwelen und andere Früchtchen“, Laienspielgruppe der Pfarrei St. Stephan, Kartenvorverkauf über das Pfarrbüro 08261/762810.

, Pfarrheim , Pfarrstraße 1, Sa 20 Uhr, „Juwelen und andere Früchtchen“, Laienspielgruppe der Pfarrei St. Stephan, Kartenvorverkauf über das Pfarrbüro 08261/762810. Zaisertshofen, Bäckerwirt, Tussenhausener Straße 2, Sa, 19 Uhr, So 19.30: "So viel Krach in einer Nacht" des Theater- und Gesangvereins

2, Sa, 19 Uhr, So 19.30: "So viel Krach in einer Nacht" des Theater- und Gesangvereins Memmingen , Stadttheater, Theaterplatz 2, Sa 20 Uhr, Premiere „Heute weder Hamlet“ , ein Stück Theater von Rainer Lewandowski .

, Stadttheater, Theaterplatz 2, Sa 20 Uhr, , ein Stück Theater von . Schwabmünchen , Pfarrzentrum St. Michael , Schrannenplatz 3, Sa 19 Uhr: „Bühne frei!“, Poetry Slam , Einlass ab 18 Uhr, Tickets unter www.kolping-schwabmuenchen.de/singold-slam.

, Pfarrzentrum , Schrannenplatz 3, Sa 19 Uhr: „Bühne frei!“, Einlass ab 18 Uhr, Tickets unter www.kolping-schwabmuenchen.de/singold-slam. Oberbeuren , Pfarrsaal St. Dionysius , Hauptstraße 4 a, Sa 20 Uhr: „Der fast keusche Josef“, Ein Lustspiel in drei Akten. Feste und andere besondere Veranstaltungen in der Region Krumbach , Stadtsaal, Dr.-Schlögl-Straße 15, So 9.30-17 Uhr: 9. Bayerisches Honigfest , Aussteller und Vorträge zum Thema Honig, Verkostung von regionalen Produkten.

, Stadtsaal, Dr.-Schlögl-Straße 15, So 9.30-17 Uhr: , Aussteller und Vorträge zum Thema Honig, Verkostung von regionalen Produkten. Sportplatz, Schlingen, Sportheim, Sa 20 Uhr: Schafkopf- und 66-Turnier des Sportvereins

Hasberg, Bürger- und Vereinsheim, Kirchplatz 4, Sa 20 Uhr, VG-Schafkopfmeisterschaft Kirchheim, Anmeldungen sind bis 19.45 Uhr möglich. Das ist in Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung für Familien geboten Allgäu Skyline Park, Skyline-Park-Straße 1, Sa, So 9.30-19 Uhr, Happy Halloween - Gruselspaß für die ganze Familie , Tickets gibt es direkt an den Kassen.

Skyline Park, 1, Sa, So 9.30-19 Uhr, , Tickets gibt es direkt an den Kassen. Mindelheim , Malteser Haus, Zeppelinweg 13, Sa 16-17.30 Uhr: Gruppenstunde für Kinder ab 8 Jahren, Nikolaustüten für Altersheime packen , Infos/Anmeldung jugend.mindelheim@malteser.org oder Tel. 0151/40568722.

, Malteser Haus, Zeppelinweg 13, Sa 16-17.30 Uhr: Gruppenstunde für Kinder ab 8 Jahren, , Infos/Anmeldung jugend.mindelheim@malteser.org oder Tel. 0151/40568722. Weicht, Lagerhaus, So 16 Uhr: Erzähltheater für Kinder „Oh, wie schön ist Panama “ , ab drei Jahre; Erzähler ist Peter Wachter .

, ab drei Jahre; Erzähler ist . Neugablonz , Herz Jesu Kirche, Sudetenstr. 84, Sa, So 14.30 Uhr: "Die kleine Hexe" , Karten über Buchhandlung Menzel , Eventim oder www.theater-im-turm.de.

, Herz Jesu Kirche, Sudetenstr. 84, Sa, So 14.30 Uhr: , Karten über Buchhandlung , oder www.theater-im-turm.de. Eislaufen in Bad Wörishofen : Stadionring 1, Sa 14-16 Uhr, So 9-11 u. 14-16 Uhr; Schlägerlauf : So 7.45-8.45 Uhr

in : Stadionring 1, Sa 14-16 Uhr, So 9-11 u. 14-16 Uhr; : So 7.45-8.45 Uhr Eislaufen in Türkheim : Waldstraße 5, Sa, So 14-15.45 Uhr; Sa 19-21 Uhr: Türkheimer Schlittschuhnacht

