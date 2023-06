Mindelheim

15:10 Uhr

Unterallgäuer Apotheker fordern mehr Geld und protestieren gegen Bürokratie

Am 14. Juni öffnen viele Apotheken im Unterallgäu nicht. An dem Protesttag nehmen auch teil: (von links) Dagmar Lübeck (Rupertus-Apotheke Ottobeuren), Matthias Kunze (Engel-Apotheke Mindelheim), Helmut Striebel (Marien-Apotheke Mindelheim) und Jarkko Seidel (St. Leonhard-Apotheke Kirchheim).

Plus Zu wenig Geld, aber jede Menge Bürokratie: Apotheker fühlen sich von Berlin seit Jahren im Stich gelassen. Am Mittwoch kommt es zum großen Protesttag, auch im Unterallgäu.

Im Unterallgäu gibt es 24 Apotheken, Tendenz abnehmend. In den vergangenen drei Jahren haben in Deutschland rund 2000 für immer geschlossen. Inzwischen sind es noch 18.068 Apotheken. In Schwaben kommen auf 100.000 Einwohner 19 Apotheken, deutschlandweit sind es 22. In der Europäischen Union versorgen im Schnitt 32 Apotheken wohnortnah 100.000 Menschen mit Medikamenten, sagt der Mindelheimer Apotheker Helmut Striebel.

Großer Protesttag der Apotheken am 14. Juni

Am Mittwoch, 14, Juni, bleiben die allermeisten Apotheken den ganzen Tag über geschlossen, auch im Unterallgäu. Mit dabei sind auch die Apotheker Helmut Striebel, Matthias Kunze (beide Mindelheim), Dagmar Lübeck (Ottobeuren) und Jarkko Seidel ( Kirchheim). Im Gespräch mit unserer Redaktion gaben sie Einblick in ihre schwierige wirtschaftliche Lage, aber auch in die überbordende Bürokratie, mit der sie seit Jahren zu kämpfen haben.

