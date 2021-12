Das Unterallgäu bündelt Hochwasser-Hinweise online

Auf der Internetseite des Landratsamtes Unterallgäu s sind jetzt nützliche Hinweise für den Ernstfall zu finden.

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat in diesem Sommer viele Menschen erschüttert und den Hochwasserschutz wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Auch Landrat Alex Eder und der Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kempten, Karl Schindele, tauschten sich jüngst über das Thema und die Situation in der Region aus. Bürgerinnen und Bürger können sich auf den Internetseiten des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/hochwasserschutz informieren. Die Seite wird laufend aktualisiert, teilt das Landratsamt mit.

Es gibt auch eine Übersicht darüber, was im Unterallgäu schon alles getan wurde

Im Unterallgäu sind verschiedenste Schutzmaßnahmen in Planung oder bereits umgesetzt. Auf der Internetseite findet man eine Übersicht über die bereits realisierten Maßnahmen.

Darüber hinaus erhält man auf der Internetseite auch Informationen darüber, welche baulichen Vorkehrungen man treffen kann, was in Überschwemmungsgebieten gilt, wo man im Ernstfall Hilfe bekommt und wie man nach einem Schadensfall reagiert.

Ist ein Hochwasser angekündigt, sollte man die aktuellen Wettermeldungen und Hochwassernachrichten verfolgen – etwa auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes, des Hochwassernachrichtendienstes oder des Kreisfeuerverbandes. Die entsprechenden Links sind auf der Internetseite zu finden.

Verschiedene Helfer stehen im Ernstfall bereit

Kommt es zu einem Hochwasser, wendet man sich je nach Ausmaß an die örtliche Feuerwehr, die Gemeinde, an die Integrierte Leitstelle Donau-Iller oder an die Polizei. Auch danach bekommt man verschiedene Hilfen. So findet man auf der Internetseite zum Beispiel einen Link mit einer Übersicht über mögliche finanzielle Hilfen, ein Merkblatt mit speziellen Informationen für betroffene Landwirte oder Hinweise zum Umgang mit belasteten Böden oder Hausabfällen – für den Fall, dass nach einer Überschwemmung Öl ausgetreten ist. (mz)