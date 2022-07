Unterallgäuer Schulamt stellt Lehrkraft ins Sekretariat ab

Plus Weil die Stelle im Sekretariat des Schulamts bisher nicht besetzt werden konnte, arbeitet dort eine Lehrkraft. Laut dem Schulamtsdirektor gibt es dafür gute Gründe.

Weil eine Stelle im Sekretariat des Unterallgäuer Schulamts bislang nicht mit einer Verwaltungskraft besetzt werden konnte, hat das Schulamt eine Lehrkraft dorthin abgeordnet. Das bestätigte Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner auf Nachfrage unserer Redaktion.