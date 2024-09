Unterhaltsame Einblicke in die Wirtshauskultur Schwabens und Frankens

„Mir gand it hoi, mir bleibat hocka“ - Wohl kaum ein Wirtshauslied beschreibt treffender, was Bier- und Gasthauskultur in Schwaben und Franken vermitteln will: Eine Lebensweise der Menschen in Stadt und Land, die für Gesellig- und Gemütlichkeit steht und deshalb in beiden Landstrichen als wertvolles Kulturgut gilt. Eine Einladung der schwäbischen Bezirksheimatpflege eröffnete etwa 80 interessierten Besuchern im Gasthaus „Storchenbräu“ eine völlig neue Sichtweise auf ihr Lieblingsgetränk. Kein Wunder dass da der Gerstensaft in Strömen floss.

