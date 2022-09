Unterkühlter Herbstmarkt in Mindelheim

Trotz herbstlicher Temperaturen strömten die Mindelheimer am Marktsonntag in die Altstadt.

Temperaturen um die zehn Grad und kühler Wind haben am Sonntag den Besuch des Mindelheimer Herbstmarktes zu einem unterkühlten Vergnügen gemacht.

Sogar Glühwein gab es auf dem Mindelheimer Herbstmarkt

Aber zum Glück waren ja auch warme Jacken und sogar Glühwein im Angebot. Zahlreiche Gäste aus Mindelheim und der Umgebung strömten in die Stadt und schauten sich an den zahlreichen Ständen um, die auch am Montag noch geöffnet sind.