Vater und Sohn mit Alkohol und Drogen am Steuer

Ein Auto - ein Tag - zwei Kontrollen - zwei Verfehlungen.

Einen kuriosen Zufall meldet die Polizei aus Mindelheim: Bei einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten am Donnerstagvormittag einen Mann in seinem Auto an. Weil der Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, stellten die Polizisten den Autoschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Nachmittags war das Auto wieder in Mindelheim unterwegs

Am Nachmittag desselben Tages sahen die Beamten das Auto wieder auf der Straße und hielten es erneut an. Diesmal saß der Sohn des zuvor kontrollierten Mannes am Steuer, bei dem ein Drogenschnelltest positiv verlief. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht. „Vater und Sohn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige“, heißt es im Polizeibericht. (mz)