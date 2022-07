Verdacht auf illegales Rennen: Polizei sucht Zeugen

Ein 44-Jähriger ist mit einem weißen Mercedes Sprinter teils durch Mindelheim und in Richtung Oberauerbach gerast. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Kriminalpolizei Memmingen sucht Zeugen zu einem Vorfall in Mindelheim: Es geht um den Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Ein 44-Jähriger ist am 23. Mai Polizeiangaben zufolge mit einem weißen Mercedes Sprinter mehrfach mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Mindelheim und entlang der Staatsstraße 2518 Richtung Oberauerbach gefahren. Der Mann sitzt inzwischen im Gefängnis.

Die Polizei schildert den Fall wie folgt: Am Montag, 23. Mai, hatte ein Kaufinteressent einen Termin mit dem 44-Jährigen vereinbart, der vermeintlich ein Fahrzeug verkaufen wollte. Beide trafen sich gegen 19.50 Uhr in Mindelheim. Dem Interessentan kamen aufgrund mehrerer Ungereimtheiten allerdings Zweifel, dass bei dem Fahrzeugverkauf alles mit rechten Dingen zugeht und er informierte die Mindelheimer Polizei.

Der 44-Jährige stieg in den Wagen ein und flüchtete durch Mindelheim und Oberauerbach

Als der 44-Jährige dies mitbekam, setzte er sich in den weißen Mercedes Sprinter und fuhr davon. Der Interessent folgte dem Mann mit seinem eigenen Wagen. Bei der Flucht überschritt der 44-Jährige mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit in erheblichem Maße, möglicherweise kam es auch zu Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrt führte über den Stadtbereich Mindelheim sowie anschließend entlang der Staatsstraße 2518 in Richtung Oberauerbach.

Der hinzugezogenen Streife der Polizei Mindelheim gelang es, sich hinter den Mercedes zu setzen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten anschließend fest, dass dem 44-Jährigen das angebotene Fahrzeug nicht gehörte. Zudem waren diverse Dokumente, darunter auch der Ausweis des Mannes, mutmaßlich gefälscht.

Der Mann wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen

Die Beamten nahmen den 44-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde er der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt.

Die Kripo Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise und um Meldungen möglicher Geschädigter der Fluchtfahrt unter der Telefonnummer 08331/100-0.