Dafür gibt Mindelheim fast 1,5 Millionen Euro aus

Vor der Sommerpause hat die Stadt Mindelheim noch eine ganze Reihe von Aufträgen für verschiedene Projekte vergeben, etwa für die bereits laufende Sanierung der Stadtbücherei. Insgesamt geht es um Ausgaben in Höhe von 1,49 Millionen Euro. Während ein Angebot teurer ausfällt als geplant, können andere Arbeiten teils deutlich günstiger vergeben werden als zunächst gedacht. Welche Arbeiten anstehen und welche Firmen zum Zug kamen, erfahren Sie hier.

Die Dachdecker- und Wartungsarbeiten am Dach der Stadtbücherei wurden für knapp 217.000 Euro an die Firma Michael Rudolph aus Zeulenroda-Triebes in Thüringen vergeben. Wie Birgit Starke-Fleer, die stellvertretende Leiterin des Mindelheimer Hochbauamts, in der Sitzung des Stadtrates erklärte, lag das Angebot zwar rund 24 Prozent über der Kostenschätzung. Das sei aber insofern unproblematisch, als andere Arbeiten teils günstiger ausfielen als zunächst angenommen und es so einen gewissen Puffer gibt.

Das Angebot für die Hochwasserabfangmulde in Nassenbeuren fällt 42 Prozent günstiger aus

Ein gutes Beispiel dafür war gleich die folgende Auftragsvergabe: Die Lüftungsarbeiten an der Stadtbücherei bietet die Firma ATL Lufttechnik aus Tussenhausen rund 13 Prozent günstiger an als gedacht. Sie übernimmt die Arbeiten für rund 101.400 Euro.

Auch die Spenglerarbeiten an der Stadtbücherei fallen um rund zwölf Prozent günstiger aus: Den Zuschlag erhielt hier die Firma Baur und Wagner aus Türkheim, die die Arbeiten für rund 97.200 Euro angeboten hat.

Sogar um ganze 42 Prozent unter der Kostenberechnung liegt das Angebot, das die Mindelheimer Firma Glass für den Bau einer Hochwasserabfangmulde in Nassenbeuren abgegeben hat. Sie will diese für rund 570.200 Euro bauen. Auf Nachfrage von Fritz Birkle (CSU), wie ein so deutlich günstigeres Angebot möglich sei, erklärte Bauamtsleiter Michael Egger, dass die Firma Glass den Aushub aus der Abfangmulde verwenden könne und dieser nicht entsorgt werden müsse.

Ein neues Winterdienstfahrzeug will die Stadt Mindelheim erst mieten und dann kaufen

Das neue Brunnenhaus für den Brunnen in Mindelau baut die Firma Xaver Lutzenberger aus Pfaffenhausen für rund 256.500 Euro. Das Angebot liegt ebenfalls deutlich unter der Kostenberechnung, nämlich um 37 Prozent.

Zu guter Letzt will die Stadt ein neues Winterdienstfahrzeug anschaffen. Geplant ist ein sogenannter Mietkauf. Das bedeutet, dass das neue Fahrzeug in diesem Jahr noch gemietet werden und anschließend – wenn im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden – gekauft wird. Die Mietkosten werden in diesem Fall vom Kaufpreis abgezogen. Dieser liegt bei der Firma Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge aus Neu-Ulm bei rund 246.200 Euro.