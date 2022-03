Verhaftung, Feuer und illegale Prostitution in Mindelheim

Die Polizei hatte am Wochenende in Mindelheim viel Arbeit. Nach mehreren Notrufen, wurde auf dem Marienplatz ein aggressiver Mann überwältigt.

Vor einer Mindelheimer Bar ist am Samstag gegen 3.15 Uhr ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei bahnte sich der Zoff in der Maximilianstraße in der Mindelheimer Altstadt an. Vor der Bar im Hinterhof einer Seitenstraße wurde dann ein 22-Jähriger niedergeschlagen. Der junge Mann habe einen Faustschlag ins Gesicht erhalten, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige habe stark geblutet, der Täter sei geflüchtet. Bislang ist nicht bekannt, wer den 22-Jährigen verletzte. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden.

Die Polizei überwältigte den 54-Jährigen auf dem Marienplatz und fesselte ihn

Am Samstagnachmittag überwältigte die Polizei zudem einen Mann auf dem Marienplatz in der Altstadt. Der 54-Jährige sei betrunken und aggressiv gewesen. Der Mann habe am Nachmittag lauthals am Marienplatz herumgeschrien und sei „in aggressiver Art und Weise auf die Besucher der Innenstadt“ zugegangen, wie die Polizei mitteilt. Mehrere Notrufe seien eingegangen. Der Mann sei dann auch gegenüber der Polizei aggressiv aufgetreten. Das er festgenommen werden sollte, beeindruckte den Mann nicht. Stattdessen sei er weiterhin aggressiv auf Passanten zugegangen. Die Polizei überwältigte den Mann deshalb und fesselte ihn. Nach einigen Stunden des Ausnüchterns bei der Polizei durfte der 54-Jährige wieder nach Hause gehen.

Am Samstagabend erhielt die Polizei dann den Hinweis auf illegale Prostitution in Mindelheim. In einem Hotel der Kreisstadt traf die Polizei eine 22-jährige Frau an. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil es sich nach Angaben der Polizei um eine wiederholte Missachtung der Gesetze gehandelt habe. Prostitution ist in Bayern in Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern grundsätzlich verboten.

Anwohner verhindern mit Löscheinsatz ein Übergreifen des Feuers auf Wohngebäude

Der Samstagabend brachte dann noch ein Feueralarm. In der Imhofgasse in Mindelheim geriet eine Papiermülltonne in Brand. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte Flammen an der Mülltonne und verständigte umgehend die Feuerwehr. Andere Anwohner schritten sofort zur Tat und löschten die brennende Tonne mit Wasser. „Durch das schnelle Eingreifen der Anwohner konnte auch ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden“, lobte die Polizei am Sonntag.

Warum die Tonne Feuer fing, war am Sonntag noch nicht geklärt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 in Verbindung zu setzen. (mhe, mz)