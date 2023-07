Verhaltene Reaktionen zur geplanten Meisterakademie für Landwirte

Plus Kurz vor der Landtagswahl kommt Staatsministerin Kaniber den heimischen Bauern mit einer neuen Meisterakademie in Mindelheim entgegen. Kritiker sprechen von einem Trostpflaster.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Unterallgäu geht Jahr für Jahr zurück. Rund 2000 sind es noch. Weniger Betriebe heißt, dass auch weniger junge Leute sich zum anspruchsvollen Beruf des Landwirts oder der Landwirtin ausbilden lassen. Über Jahre hinweg war es für die Mindelheimer Landwirtschaftsschule eine Zitterpartie, genügend Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Zuletzt waren es 16 Schülerinnen und Schüler. Damit war die Mindestgröße nicht unterschritten. Dennoch kam voriges Jahr im April für Mindelheim das Aus.Dafür soll jetzt eine andere Schule kommen.

Der letzte Jahrgang ging von der Landwirtschaftsschule ab. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) hatte verfügt, dass acht Standorte aufgegeben werden, darunter auch Mindelheim in einem der viehreichsten Landstriche in Deutschland überhaupt. Bayernweit überlebt haben 19 Landwirtschaftsschulen.