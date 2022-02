Verlosung: Neuer Tina-Schlegel-Krimi über schwere Schuld und ihre Folgen

Plus Im neuen Roman der Mindelheimer Autorin Tina Schlegel dreht sich alles um ein grausames Geheimnis, das tödliche Konsequenzen nach sich zieht. Wir verlosen fünf Bücher.

Es sind bewegte Zeiten innerhalb der katholischen Kirche – und in genau jene passt das neue Buch der Mindelheimer Autorin Tina Schlegel perfekt hinein. In ihrem neuen Bodensee-Krimi „So kalt der See“ geht es um eine alte Schuld, um Therapien, auch im kirchlichen Umfeld, und das heikle Thema Exorzismus. Wir verlosen fünf Exemplare.