Vermeintliche BRK-Mitarbeiter unterwegs

Es ist kein Schaden entstanden, die Polizei sucht trotzdem Zeugen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Eine Seniorin in Mindelheim hat am vergangenen Sonntagabend Besuch von einem ihr unbekannten Paar bekommen. Weil die beiden sich als Mitarbeiter des BRK ausgaben, hat die Seniorin sie in die Wohnung gelassen. Später erzählte sie ihrer Tochter davon und auch, dass sie eine Unterschrift geleistet hätte. Weiterer Schaden ist nicht entstanden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zu dieser Zeit keine Mitarbeiter des Roten Kreuzes unterwegs waren, um Spenden zu sammeln. Es werden jetzt Zeugen gesucht, die ebenfalls dubiosen Besuch bekommen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)