Vermisster Mann aus Mindelheim ist tot aufgefunden worden

Die Polizei suchte nach einem 65-jährigen Mindelheimer. Der Mann kam von der Krankengymnastik nicht heim. Jetzt wurde er tot aufgefunden.

In und um Mindelheim war eine Vermisstensuche angelaufen: Seit Freitag, 6. August, wurde nach einem Mann gesucht, der sein Haus verlassen hatte, aber nicht zurückgekommen war. Zehn Tage später, am Montag, 14. August, teilt die Polizei mit: Der Mann wurde tot aufgefunden.

Wie die Polizei zunächst mitteilte, hatte seine Frau den 65-Jährigen am Freitag gegen 9.30 Uhr zuletzt zu Hause gesehen, als er sich auf den Weg zur Krankengymnastik gemacht hatte. Von dieser kehrte er jedoch nicht zurück. Die Polizei schloss nicht aus, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befand, er sei auf medizinische Hilfe angewiesen, hieß es in der Vermisstenmeldung. Die Polizei bat um Hinweise.

In der Mitteilung am Montag heißt es: Der Vermisste aus Mindelheim wurde am Sonntag in einem Waldstück nahe Unggenried tot aufgefunden. Es hätten sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter ergeben. (AZ)