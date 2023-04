Verschwundener Patient tauchte wohlbehalten wieder auf

Ein Mann ist aus dem Mindelheimer Krankenhaus verschwunden und hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden.

Ein aus dem Mindelheimer Krankenhaus verschwundener Patient hat am Mittwoch die Rettungskräfte in Atem gehalten: Laut Polizei hatte bereits am Dienstagmittag eine Frau einen älteren Mann gesehen, der unter der Autobahnbrücke bei Erkheim saß. Sie hielt an und fragte ihn nach seinem Befinden. Der Mann, der nicht Deutsch sprach, gestikulierte ihr, dass er gesundheitliche Probleme habe. Daraufhin verständigte die Frau einen Rettungswagen, der den Mann in die Klinik nach Mindelheim brachte. Aus unerklärlichen Gründen entfernte er sich dort nach kurzem Aufenthalt. Am nächsten Morgen teilte sein Zimmernachbar mit, dass der Mann nicht in die Unterkunft zurückgekehrt und zudem regional nicht orientiert sei.

Suchaktion um Mindelheim und Bad Wörishofen war zunächst ergebnislos

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Person irgendwo in hilfloser Lage befand, leitete die Polizei Mindelheim eine Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers ein. Da die Suche im Stadtgebiet und entlang der A96 erfolglos blieb, wurden schließlich auf Menschensuche trainierte Polizeihunde des Polizeipräsidiums Schwaben Nord angefordert. Nachdem zuvor alle möglichen Anlaufstellen informiert worden waren, meldete sich eine Landsfrau des Mannes und teilte mit, dass der Vermisste nach einem langen Fußmarsch von Mindelheim wieder in seine alte Unterkunft nach Bad Wörishofen zurückgefunden habe. Der Mann sei gesundheitlich wohlauf und werde in seine neue Unterkunft zurückbegleitet. Die Hundeführer aus Augsburg und ihre Hunde kamen nicht mehr zum Einsatz. (AZ)