Ein Unbekannter hat bei einem in Mindelheim abgestellten E-Scooter das Kennzeichen gestohlen.

Am Dienstagabend, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters gestohlen, der in der unteren Maximilianstraße gegenüber der Eisdiele abgestellt war. Das berichtet die Polizei, die nach Hinweisen sucht, Telefon 08261/76850. (mz)