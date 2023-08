Viel Abwechslung für junge Superhelden beim Kidscamp in Mindelheim

Plus Beim Kidscamp in Mindelheim erleben Mädchen und Buben spannende Ferien daheim. Und gelernt haben sie dabei auch noch einiges.

41 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren zelteten auf dem Sportgelände des Maristenkollegs und erlebten dort drei abwechslungsreiche Tage. Die Finanzierung von Verpflegung übernahmen die Rotary Clubs der Region. Für die Organisation war Rotaract, die Jugendorganisation der Rotarier zuständig. Jasmin Nimar und Patrick Saiger leiteten das Camp zusammen mit etwa 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Auf dem Gelände gab es Schlafzelte, ein großes Essenszelt, dahinter die Küche. Auch ein Sanitäterteam war vor Ort für Notfälle. Das Motto des Kidscamps lautete „Superhelden und Superheldinnen“: Als es darum ging, spielerisch der Menschenwelt zu helfen, war auch Geschwindigkeit wichtig. Deshalb stand ein Ausflug zur Sommerrodelbahn auf dem Programm. Für die Stärke wurde Frühsport gemacht.

Auch Hilfe für Natur und Tiere stand auf dem Programm. Die Kinder bastelten Bienen aus Papier und hölzernen Wäscheklammern und lernten von einem Experten, wie das Sozialverhalten der Bienen funktioniert. Dazu formten sie aus Blumensamen Samenpralinen und verpackten diese in einer dekorierten Eierschachtel.