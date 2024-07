Vielfältige Veranstaltungen: Museumsprogramm für Kinder in den Ferien

Vielfältige Veranstaltungen für Kinder bieten die Mindelheimer Museen in den Sommerferien an. Jede Woche gibt es spannende Führungen, bei denen ausgewählte Museumsobjekte auch mal mit den Händen „angeschaut“ werden dürfen. Danach wird‘s kreativ!

Die Veranstaltungen dauern etwa 60 Minuten und sind für Kinder ab fünf Jahren wie auch für erwachsene Museumsfans, die als Begleitung mitkommen, geeignet. Auch kleinere Geschwister dürfen mitgebracht werden.

Museumsbesucher in Mindelheim dürfen kreativ werden

Im Anschluss an jede Führung werden die kleinen und großen Besucher in der Kreativ-Werkstatt in den Museen im Colleg selbst zum Künstler. Sie schaffen in Anlehnung an die Ausstellungsstücke ein eigenes, einzigartiges Kunstwerk, das am Ende natürlich mit nach Hause genommen werden darf.

Inklusive Kreativteil dauern die Führungen zwei Stunden und kosten drei Euro für Kinder. Erwachsene Begleitpersonen sind frei. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich unter der Telefonnummer 08261/909760 oder unter museen@mindelheim.de. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Personen beschränkt, weshalb eine Voranmeldung von Vorteil ist. Grundschulkinder dürfen auch ohne Begleitperson an den Führungen teilnehmen.

Diese Veranstaltungen sind geplant:

Römer-Führung im Südschwäbischen Archäologiemuseum, Hermelestraße 4 (Museen im Colleg), am Mittwoch, 31. Juli, 15 Uhr: Mehr über die Geschichte der Römer erfahren und dann eine römische Rundmühle töpfern.

„Die Zeit vergeht wie im Flug“ im Schwäbischen Turmuhrenmuseum, Hungerbachgasse 9 (Silvesterkirche), am Mittwoch, 7. August, 15 Uhr: Eine Zeitreise unternehmen und dann eine Bilderuhr basteln.

Kelten-Führung im Südschwäbischen Archäologiemuseum, Hermelestraße 4 (Museen im Colleg), am Mitwoch, 14. August, 15 Uhr: Keltisches Handwerk, Sterntaler und Geschichten über Druiden, anschließend einen bunten Blumentopf gestalten.

Märchenhafte Führung im Textilmuseum-Sandtnerstiftung, Hermelestraße 4 (Museen im Colleg), am Mittwoch, 21. August, 15 Uhr: Märchenhafte Kleider entdecken und dann einen eigenen Fächer gestalten und die Fächersprache lernen.

„Es geht rund“ in der Carl Millner-Galerie, Hermelestraße 4 (Museen im Colleg) am Mittwoch, 28. August, 15 Uhr: Über die Erfindung des Fahrrads, einen Vulkanausbruch und romantische Landschaftsbilder, danach wird gemalt.

„HSU-Unterricht zum Anfassen“ in den Museen im Colleg, Hermelestraße 4, am Dienstag, 3. September, 15 Uhr, sowie am Montag, 9. September, 15 Uhr: HSU-Unterricht mit den Händen begreifen und anschließend ein römisches Öllämpchen töpfern.