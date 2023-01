Virtuose Eröffnung der Mindelheimer Stephanuns-Konzerte

Plus Organist Michael Lachenmayr und Trompeter Johannes Steber machen mit ihrem Auftakt der Mindelheimer Stephanus-Konzerte Appetit auf mehr.

Wenn Orgel und Trompete eine musikalische Ehe eingehen, ist ein festliches Konzert garantiert. So geriet auch der Auftakt der traditionellen Stephanus-Konzerte in der Mindelheimer Pfarrkirche, für die Bischof Bertram Meier die Schirmherrschaft übernommen hat, zu einem virtuosen Glanzlicht.