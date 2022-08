Mindelheim

Vodafone will Mobilfunk 5G+ im Unterallgäu ausbauen

Keine Mobilfunktechnik hat sich so schnell verbreitet wie 5G. Noch in diesem Jahr soll die Zahl der 5G-Verträge über eine Milliarde steigen. Während 5G bislang vor allem in Nordamerika und China zulegte, wird das künftige Wachstum auch aus Westeuropa kommen.

Vodafone teilt mit, dass es in Mindelheim die erste Mobilfunkstation mit 5G+ in Betrieb genommen hat. An diesen Orten will der Anbieter das Netz noch weiter ausbauen.