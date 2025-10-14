Volles Haus beim Pub-Quiz von „Mindelheim hält zam“

Die „Schusterei“ heißt das Siegerteam des ersten Pub-Quiz von „Mindelheim hält zam“. Das Team mit Christine, Lilly und Michael Schuster (von links) lag mit 29 Punkten knapp vor den „Friends“ und den „Masterminds“. Zehn Teams mit insgesamt 53 Teilnehmern waren ins „Khurram´s im Reichsadler“ gekommen, um sich im Wettbewerb um das beste Allgemeinwissen zu messen. Die Teams hatten jede Menge Spaß und knobelten über 40 Fragen aus Kategorien wie Geschichte, Sport, Musik oder Zitate. „Von der Zahl der Anmeldungen hätten wir den Saal ein zweites Mal füllen können“, freut sich Organisator Gerhard Wiese. Eine Wiederholung ist deshalb schon fest eingeplant. Das zweite Pub-Quiz soll im Januar, nach den Weihnachtsferien, stattfinden.
Mindelheim
